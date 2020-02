Astorre: ringrazio Carabinieri e Magistrati per operazione internazionale

Roma – “Grazie ai magistrati del Tribunale di Roma, della Direzione distrettuale antimafia e ai Carabinieri del Comando provinciale di Roma per il duro colpo inferto a un’associazione criminale operante a Roma, Viterbo, ramificata in altre province italiane e in Europa”. Lo scrive in una nota il segretario del Pd del Lazio, senatore Bruno Astorre, in merito all’operazione condotta questa mattina che ha portato all’arresto di 38 persone e al sequestro di beni per circa 15 milioni di euro. “Un’indagine accurata che, ricostruendo la forte influenza del boss della Banda della Magliana Salvatore Nicitra, ritenuto a capo dell’organizzazione, spezza- conclude Astorre- un sodalizio criminale radicato nell’area a Nord della Capitale”.