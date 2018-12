Astorre: trovare subito soluzione a problema freddo scuole

Roma – “È una situazione grave, bambini, studenti ma anche insegnanti e personale scolastico non possono subire le inefficienze della giunta Raggi”. Lo scrive in un comunicato il senatore del Pd Bruno Astorre in merito alla situazione delle scuole di Roma e provincia denunciata da Il Messaggero.

“La scuola e la salute dei ragazzi sono priorita’ assolute, ne’ si puo’ accettare l’alibi dell’emergenza perche’ non e’ agosto ma novembre ed e’ freddo. Ho scritto alla Prefettura e al ministero dell’Istruzione- conclude Astorre- perche’ si trovi immediata soluzione alla vergognosa situazione”.