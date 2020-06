Astorre: vicini a Pd Capannelle, attacco vile al circolo

Roma – “Tornano a colpire i pipistrelli fascisti e di nuovo contro un circolo del Pd di Roma come e’ accaduto al circolo di Centocelle al quale va la mia solidarieta”. Lo scrive in un comunicato il segretario del Pd Lazio Bruno Astorre in merito all’episodio di teppismo che ha colpito la sezione del Pd di Centocelle a Roma. “Tentano, coperti dal buio di intimidire o di fermare l’azione politica, civica di confronto democratico che ogni circolo svolge sul proprio territorio. Mirano a colpire il lavoro volontario, di passione e idee di tanti iscritti, di giovani, ma senza successo. Anzi. Al segretario, ai tanti militanti che danno vita al circolo di Capannelle, – conclude Astorre – straordinario punto di riferimento del quartiere, va la vicinanza dell’intera comunita’ del Pd Lazio”.