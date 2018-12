Atac: a novembre media di 600 persone senza biglietto multate

Roma – “Anche novembre ha segnato numeri record sul fronte della lotta all’evasione tariffaria. Nel mese scorso l’azienda ha controllato 323.121 passeggeri, il 54% in piu’ rispetto allo stesso mese del 2017, ed ha elevato 17.721 multe, il 36% in piu’ rispetto a novembre 2017. Cio’ significa che, in media, sono stati sanzionati ogni giorno quasi 600 passeggeri senza biglietto”.

“I risultati di novembre confermano il trend positivo del 2018. Nei primi 11 mesi dell’anno, infatti, sono stati controllati oltre 2 milioni e 600 mila passeggeri, il 15% in piu’ rispetto allo stesso periodo del 2017 ed elevate oltre 155 mila multe, il 13% in piu’ rispetto a un anno fa”.

“Di rilievo anche i risultati ottenuti sul versante degli incassi da sanzione, con il sostanziale raddoppio (+94%) registrato a novembre 2018 rispetto a novembre 2017 dei verbali pagati entro i primi 5 giorni, al quale ha contribuito, a partire dall’estate, la dotazione di pos alle squadre di verifica che consentono il pagamento immediato con carta di credito. Nei primi undici mesi del 2018 i verbali pagati entro i primi cinque giorni sono cresciuti del 34% rispetto a un anno fa”. Cosi’ in un comunicato Atac.