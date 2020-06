Atac, Assemblea Capitolina approva debito fuori bilancio di 11.7 mln

Roma – L’Assemblea capitolina, con 23 voti favorevoli, 5 astenuti e nessun contrario, ha approvato un debito fuori bilancio, nei confronti di Atac, quale rimborso del corrispettivo dovuto per il controllo degli accessi alla metropolitana, nell’annualita’ 2013, pari a 1,7 milioni. Il debito in questione e’ un ristoro economico per il servizio svolto da Atac in chiave antievasione agli accessi delle metropolitane, in integrazione a quelle che erano le attivita’ previste in quell’annualita’. “Si tratta di una partita del 2013- ha ricordato l’assessore alla Mobilita’, Pietro Calabrese, presentando la delibera- E’ un debito fuori bilancio per il quale e’ stato necessario effettuare una serie di verifiche. Oggi finalmente Roma Capitale riconosce questo debito alla sua azienda di trasporti in modo da onorare il pagamento della prima rata del concordato”.