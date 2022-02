Atac: assenze in calo grazie a diminuzione quarantene

Roma – “Il numero complessivo delle assenze per Covid, nella prima settimana di febbraio, si è stabilizzato in 493 unità, fra i quali 466 positivi e 27 in quarantena.”

“Queste ultime risultano in deciso calo non solo rispetto al dato di dicembre, ma anche di fine gennaio (-56 unità) anche in virtù dell’evoluzione del quadro normativo. La diminuzione delle assenze stabilizza anche le prospettive del servizio: non ci sono infatti problemi per la copertura dei turni”. E’ quanto fa sapere Atac in una nota.

“Risultano perciò del tutto errate alcune considerazioni diffuse a mezzo stampa secondo le quali le quarantene sarebbero da imputarsi alle mancate sanificazioni”, si legge ancora.

“Affermazione che non risponde a verità non solo perché le vetture vengono regolarmente sanificate da inizio pandemia ogni giorno in rimessa e a turno lungo una quindicina di capolinea, ma anche perché l’evoluzione delle quarantene dipende, oltre che dal mutato quadro normativo, da decisioni degli organi sanitari per contatti che in larga parte si svolgono fuori dal luogo di lavoro. Non si segnalano infatti quote maggiori di contagi degli autisti dei bus rispetto ad altre famiglie professionali”. (Agenzia Dire)