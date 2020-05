Atac, Aula approva debito fuori bilancio da 10.7 mln

Roma – L’Assemblea capitolina ha approvato con 25 voti favorevoli, 4 astenuti e nessun contrario il riconoscimento di un debito fuori bilancio in favore di Atac per un totale di circa 10,7 milioni derivante dall’operazione di acquisizione da Roma Patrimonio Srl in liquidazione della partecipazione in Atac Patrimonio Srl, successivamente incorporata in Atac Spa.

A ricostruire l’origine del debito da liquidare e’ stato il direttore generale del Campidoglio, Franco Giampaoletti: “Nel 2009 Atac, in difficolta’ economiche, crea Atac Patrimonio dove vengono conferiti immobili come garanzia di un mutuo con Cdp per 160 milioni. Ancora in difficolta’, nel 2011 Atac Patrimonio viene acquisita interamente da Roma Capitale attraverso una societa’ veicolo di primo livello che e’ Roma Patrimonio, conferendo in cambio all’azienda dei trasporti, al netto del debito, parcheggi e altri beni per un’operazione a saldo complessivo zero e trasferendo anche liquidita’”.

Nel 2012, prosegue Giampaoletti, “Atac vede la riduzione del capitale e si fa l’operazione inversa: Atac Patrimonio viene riceduta ad Atac Spa attraverso la liquidazione di Roma Patrimonio, con un attivo di 400 milioni e un passivo di 170. Roma Capitale si accolla il debito residuo nei confronti di Cdp, alcuni debiti vengono annullati per confusione e ne rimane uno di circa 10,7 milioni di euro che nasce nel breve periodo in cui l’amministrazione aveva il controllo di Atac Patrimonio, derivante dal pagamento di due rate del mutuo con Cdp, un prestito infruttifero e quindi senza interessi, che oggi viene liquidato come riconoscimento di debito fuori bilancio”.

Per l’assessore al Bilancio del Campidoglio, Gianni Lemmetti, “la volonta’ dell’assessorato e’ quella di riequilibrare il sistema delle quote delle partecipazioni. Ritengo corretto il riconoscimento di questo debito, per il quale tra l’altro abbiamo gia’ i fondi accantonati, al fine di riequilibrare un’operazione di razionalizzazione del 2011 che portiamo definitivamente a conclusione”.

Lemmetti ha ricordato come “questo riconoscimento di debito fuori bilancio nasce da un processo di razionalizzazione delle partecipazioni avvenuto in tempi remoti, ben prima del nostro arrivo. Quando Roma Patrimonio srl venne messa in scioglimento fu decisa la redistribuzione delle quote. Ma venne sciolta Roma Patrmonio e non Atac Patrimonio. La prima deteneva una partecipazione nella seconda e questa venne trasferita a Roma Capitale”.

Ora, ha concluso Lemmetti, “dobbiamo pagare il saldo dell’epoca riequlibrando il quadro di riparto del 2011 che Roma non aveva sostenuto nel bilancio. In pratica Roma pur acquisendo il patrimonio non aveva pagato i debiti. Il valore delle partecipazioni costitutite dal controvalore degli immobili detenuti scontavano la presenza di debiti nei confronti di Cdp. La confusione dei vari bilanci delle partecipate ha dunque portato a una somma di debito di circa 10,7 milioni. Si e’ quindi proceduto alla determinazione del ripristino dell’equivalenza finanziaria”.