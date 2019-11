Atac: autobus notturno in fiamme, nessun ferito

Roma – “Per ragioni ancora da accertare, intorno alle 5.30, mentre percorreva via del Fosso della Magliana, si e’ sviluppato un incendio su una vettura di una linea notturna che stava rientrando in rimessa. A bordo non c’erano passeggeri. L’autista ha tentato di spegnere le fiamme, mentre venivano allertati i Vigili del fuoco che sono intervenuti. L’incendio non ha provocato conseguenze per le persone, ma ha distrutto il mezzo”. Lo scrive in una nota l’ufficio stampa Atac.