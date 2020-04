Atac, Calabrese: ok delibere riconoscimento 11 mln debiti fuori bilancio

Roma – “Mantenere i conti in ordine, garantendo i servizi essenziali ai cittadini e l’aiuto necessario alle persone in difficolta’ e’ il modo migliore per rispondere a questa emergenza nazionale. Noi stiamo cercando di farlo, anche nel settore dei trasporti. Oggi la maggioranza 5 stelle in Assemblea capitolina ha approvato due delibere che riguardano il riconoscimento ad Atac di 11 milioni e 600mila euro di debiti fuori bilancio, relativamente al ristoro all’azienda degli abbonamenti TPL concessi gratuitamente nel 2011 e 2012 per gli ultra settantenni e i reduci di guerra”. Cosi’ l’assessore aiTrasporti di Roma Capitale, Pietro Calabrese, su Facebook.

“Le agevolazioni erano previste in base a delle deliberazioni del 1998 e 2009 della Regione Lazio, tramite i relativi stanziamenti, che pero’ Roma Capitale non ha mai ricevuto, e pertanto a suo tempo potuto corrispondere ad Atac- aggiunge- Oggi, sono somme riconosciute invece dalla nostra amministrazione, nel rispetto di quanto previsto nel piano di concordato preventivo in continuita’. Dal 2016 ad oggi abbiamo fatto un lavoro incredibile per risanare i conti in tutti i settori dell’amministrazione capitolina, per assicurare la continuita’ di servizi essenziali, a partire da Atac.”

“Con il concordato preventivo, stiamo risanando l’azienda del trasporto pubblico e facendo investimenti sul futuro. Abbiamo iniziato un percorso virtuoso che ci ha permesso di riavviare le gare pubbliche, appalti che procedono in modo regolare e corretto. Anche nell’emergenza questo percorso virtuoso deve rimanere in eredita’ alla citta’: non possiamo piu’ permetterci le inefficienze, l’inerzia e gli sprechi del passato. Avere i conti in ordine vuole dire poter gestire l’ordinario e ‘l’extra-ordinario’ con una visione responsabile sul futuro, ricordiamocelo”.