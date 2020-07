Atac: casi incendio bus dimezzati nel 2020

Roma – “In relazione a notizie di stampa che impropriamente associano incendi su vetture di altre aziende a quelli avvenuti a vetture Atac e mescolano incendi di natura distruttiva con eventi minori, Atac sottolinea quanto segue: i casi di incendio distruttivi con vettura non piu’ recuperabile sono stati tre da inizio del 2020, dimezzati rispetto allo stesso periodo dello scorso anno; i casi di principio di incendio non distruttivi dall’inizio dell’anno sono stati quattro, con una diminuzione rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso di circa il 30%. Tutte le vetture interessate da questi eventi sono o saranno recuperate al servizio”. È quanto precisa Atac in una nota.

“Complessivamente, quindi, sommando le due tipologie (distruttivi e non distruttivi)- scrive l’azienda- abbiamo sette casi di incendi dall’inizio dell’anno, in calo di circa il 50% rispetto al 2019. Se confrontiamo gli stessi dati con lo stesso periodo del 2018, abbiamo che il calo percentuale degli eventi complessivi (incendi distruttivi e non) arriva quasi all’80% in meno”.

Tale risultato, cosi’ ancora l’Atac, “e’ stato ottenuto grazie al rinnovo della flotta, che proseguira’ anche nel 2020 e nel 2021 portando l’eta’ media del parco a circa otto anni, alle attivita’ di manutenzione straordinaria su circa 700 vetture e all’assunzione di 70 operai per le manutenzioni ordinarie. Sono inoltre in fase di sviluppo modifiche ai piani di manutenzione preventiva. Infine l’azienda si e’ dotata di una termocamera per eseguire specifiche campagna di misure termiche sui vani motori delle vetture”.