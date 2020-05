Atac, Commissione Bilancio approva liquidazione debito 10.7 mln

Roma – La commissione Bilancio di Roma Capitale, presieduta da Marco Terranova (M5S), ha espresso parere favorevole a maggioranza, con 6 voti favorevoli, 2 astenuti e nessun contrario, sul riconoscimento di un debito fuori bilancio in favore di Atac per un totale di circa 10,7 milioni derivante dall’operazione di acquisizione da Roma Patrimonio Srl in liquidazione della partecipazione in Atac Patrimonio Srl, successivamente incorporata in Atac Spa. La delibera aveva gia’ ricevuto in mattinata il via libera della commissione Mobilita’, e ora potra’ approdare in Assemblea capitolina per l’approvazione.

A ricostruire l’origine del debito da liquidare e’ stato il direttore generale del Campidoglio, Franco Giampaoletti: “Nel 2009 Atac, in difficolta’ economiche, crea Atac Patrimonio dove vengono conferiti immobili come garanzia di un mutuo con Cdp per 160 milioni. Ancora in difficolta’, nel 2011 Atac Patrimonio viene acquisita interamente da Roma Capitale attraverso una societa’ veicolo di primo livello che e’ Roma Patrimonio, conferendo in cambio all’azienda dei trasporti, al netto del debito, parcheggi e altri beni per un’operazione a saldo complessivo zero e trasferendo anche liquidita’”.

Nel 2012, prosegue Giampaoletti, “Atac vede la riduzione del capitale e si fa l’operazione inversa: Atac Patrimonio viene riceduta ad Atac Spa attraverso la liquidazione di Roma Patrimonio, con un attivo di 400 milioni e un passivo di 170. Roma Capitale si accolla il debito residuo nei confronti di Cdp, alcuni debiti vengono annullati per confusione e ne rimane uno di circa 10,7 milioni di euro che nasce nel breve periodo in cui l’amministrazione aveva il controllo di Atac Patrimonio, derivante dal pagamento di due rate del mutuo con Cdp, un prestito infruttifero e quindi senza interessi, che oggi viene liquidato come riconoscimento di debito fuori bilancio”.