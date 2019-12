Atac: completati lavori 4 scale mobili su 6 a stazione Barberini

Roma – In relazione a notizia di stampa relative al protrarsi della chiusura della stazione della metro A di Barberini, Atac ricorda che ha gia’ completato i lavori su quattro delle sei scale mobili presenti in stazione.

L’azienda e’ in attesa che gli enti preposti definiscano le modalita’ dei collaudi. A valle del loro esito positivo la stazione potra’ essere riaperta in uscita. Atac ricorda che la stazione e’ stata interamente dissequestrata dalla magistratura lo scorso 24 settembre. Cosi’ in un comunicato Atac.