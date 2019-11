Atac: danni solo a una ruota, no autobus in fiamme

Roma – A Roma “diversamente da quanto riportato da alcuni mezzi di informazione, non si e’ verificato alcun incendio su un bus di linea nel pomeriggio di ieri nella zona di Casal Palocco. E’ accaduto invece che un bus della linea 070, e non 709 come riportato da alcuni, ha avuto un guasto al sistema frenante di una ruota che, bloccandosi, ha generato un’elevata fumosita’. L’autista ha usato l’estintore e quindi sono intervenuti i vigili del fuoco. I danni sono stati percio’ limitati alla ruota anteriore del mezzo e non si e’ sprigionato alcun incendio. La vettura tornera’ in servizio gia’ nella giornata di oggi”. Lo scrive in una nota l’ufficio stampa Atac.