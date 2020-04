Atac: dipendenti completamente sospesi da lavoro sono 580

Roma – “I ricavi commerciali sono quasi azzerati. Quindi dal 23 marzo abbiamo attivato, tra i primi in Italia, il fondo bilaterale di solidarieta’ previsto dagli accordi con gli autoferro tranvieri. L’adesione a questo fondo e’ una cosa analoga alla cassa integrazione. La sospensione dal lavoro al 100% riguarda 580 persone: 250 verificatori, 250 ausiliari della sosta, 20 rilevatori della qualita’ del servizio piu’ 60 persone addette al loro supporto in amministrazione, piu’ altri a lavoro su piccoli servizi come, ad esempio, il polo museale”.

“Per alcuni di loro- ha aggiunto- abbiamo attivato servizi alternativi, previo accordi, per integrarne le retribuzioni: 45 ad esempio hanno accettato turni di portineria scoperti che avremmo dovuto dare a ditte esterne e che abbiamo, invece, mantenuto all’interno. Altri 45 turni saranno implementati, con formazione, per i ruoli di controllo del potenziamento delle pulizie”.

“Su 11.000 dipendenti- ha aggiunto- 9.000 hanno ferie pregresse. Per 4.300 persone e’ stata richiesta la cassa attraverso il fondo mentre altre 2.000 hanno ferie sufficienti per coprire la cassa. Per gli amministrativi che supportano l’attivita’ la riduzione e’ stata pari al 30% in meno”.