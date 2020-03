Atac: per dipendenti firmata polizza assicurativa

Roma – Atac ha firmato una polizza assicurativa a favore dei dipendenti che dovessero ammalarsi a causa del coronavirus. La polizza prevede alcune indennita’ per il ricovero e la convalescenza e varra’ collettivamente per tutti gli 11.142 dipendenti in forza fino alla fine dell’anno in corso. Inoltre, attraverso l’adesione alla polizza, Atac sosterra’ l’Istituto Spallanzani di Roma con un contributo di 0,50 euro per dipendente. Lo comunica in una nota l’Ufficio Stampa Atac.