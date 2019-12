Atac, Fassina: Consiglio si deve pronunciare sul no

Roma – “Su Atac, dopo la sentenza del Tar sul referendum dello scorso anno che ha visto, con una scarsissima partecipazione al voto, poco sopra il 10% degli aventi diritto, una netta prevalenza del Si alla possibilita’ di gestione del servizio affidata a aziende private, vi sono due strade: il ricorso dell’Amministrazione Raggi al Consiglio di Stato oppure il pronunciamento dell’Aula Giulio Cesare. Noi abbiamo sostenuto il No al quesito referendario e chiederemo al Consiglio Comunale di pronunciarsi per confermare l’affidamento del trasporto pubblico di Roma a Atac. Ma il pronunciamento e’ dovuto”. Cosi’, in una nota, Stefano Fassina consigliere di Sinistra per Roma deputato LeU.