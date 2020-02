Atac: gennaio 2020 +9% servizio superficie rispetto stesso mese 2019

Roma – Il 2020 inizia con un deciso miglioramento del servizio di superficie che, già dall’autunno scorso, mostra un trend crescente rispetto ai dati dell’anno precedente.

Nel confronto della produzione effettuata a gennaio 2020 si rileva infatti un aumento di quasi il 9% dei chilometri di servizio erogati rispetto a gennaio 2019, in ulteriore crescita rispetto a quanto registrato a dicembre 2019 (+6%) su dicembre 2018.

In particolare a gennaio 2020 sono stati prodotti circa 7 milioni e 800 mila chilometri a fronte dei circa 7 milioni e 100 mila del 2019.

La crescita registrata a gennaio 2020 si inserisce, confermandolo, nel percorso di rilancio avviato da Atac che, per l’anno in corso, ha come obiettivo un deciso miglioramento del servizio e della qualità dei mezzi di superficie, il rispetto dell’incremento di produzione previsto dal budget 2020 e la generazione di cassa indicata nel piano di concordato.

Il raggiungimento dei chilometri previsti nel Contratto di Servizio avverrà, come puntualmente indicato nel Piano di Concordato, nel 2021.