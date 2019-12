Roma – “Per ragioni ancora da accertare un bus che stava rientrando in rimessa percorrendo il Raccordo all’altezza di via della Pisana, e che quindi non aveva passeggeri a bordo, e’ stato interessato da un incendio. L’autista ha tentato di spegnere le fiamme ma senza successo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. La vettura era in servizio da 13 anni”. Lo comunica, in una nota, l’Atac.