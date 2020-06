Atac, Mottura nominato Amministratore Unico

Roma – “L’assemblea di Atac SpA, con socio unico Roma Capitale, ha rinnovato L’Organo amministrativo della societa’. L’attuale presidente, Giovanni Mottura, e’ stato nominato Amministratore Unico. L’incarico si concludera’ con l’approvazione del Bilancio per l’anno 2022. Il nuovo Amministratore Unico ha rivolto un ringraziamento ai consiglieri uscenti Angela Sansonetti e Cristiano Ceresatto per il lavoro svolto nel triennio trascorso”. Lo scrive in una nota l’Ufficio Stampa Atac.