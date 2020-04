Atac: ne usciremo migliori, rivoluzione smart working

Roma – “Contiamo di uscire dall’emergenza con una rivoluzione in Atac. E’ stato un mese di fuoco ma alla fine ne usciremo migliori: con un’azienda piu’ flessibile, piu’ in grado di usare i sistemi, piu’ dinamica e aderente al servizio”. Cosi’ Cristiano Ceresatto, responsabile personale di Atac, nel corso dell’odierna riunione della commissione Mobilita’ del Comune di Roma “I decreti ci hanno imposto fin da subito il distanziamento e l’apertura solo dei servizi essenziali- ha spiegato- Abbiamo ridisegnato l’azienda su queste specifiche e tutto cio’ che non e’ servizio essenziale e’ stato ridotto ai minimi termini. Siamo poi partiti con lo smart working, e in Atac questa era una cosa che non si era mai fatta, una piccola rivoluzione. Abbiamo poi invitato le persone ad utilizzare le ferie”.