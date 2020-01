Atac: nel 2019 assenteismo calato del 6%

Roma – “Si conferma anche nell’ultimo trimestre dell’anno 2019 il trend di riduzione del tasso di assenza dei dipendenti Atac, passato dal 12,7% al 12,1%. L’ultimo trimestre consolida i positivi risultati raggiunti nel corso dell’anno, che ha visto una riduzione delle assenze di quasi 1 punto percentuale (dal 13,3% al 12,5%), che equivale a un miglioramento di oltre il 6% del tasso di assenteismo. Il percorso e’ ancora lungo e passa attraverso il miglioramento dell’organizzazione del lavoro e del clima aziendale, che la societa’ ha messo al centro del proprio piano di rilancio, accompagnato dalle nuove assunzioni e da una piu’ efficace gestione delle ferie. Piu’ presenza in servizio si traduce in una migliore distribuzione del lavoro e in maggiore regolarita’ del servizio, a beneficio dei passeggeri e della citta’”. Cosi’ in una nota Atac