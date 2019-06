Atac: no danni per riconsegna bus provenienti da Israele

Roma – “In relazione a notizie di stampa, che riportano della decisione di Atac di risolvere un contratto con un fornitore che non ha adempiuto alla prevista consegna di 70 bus a noleggio, Atac sottolinea che l’azienda ha adottato per tempo tutte le misure idonee necessarie per garantirsi da eventuali danni. Fra queste si ricorda che sugli anticipi versati al fornitore e’ stata accesa una polizza fideiussoria che tutela l’azienda da ogni inadempienza”. È quanto precisa Atac in una nota.