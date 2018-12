Atac: non sussiste indagine a carico del Presidente Simioni

Roma – In relazione a notizie di stampa, che riportano di una presunta iscrizione nel registro degli indagati del Presidente di Atac Paolo Simioni, si precisa che al Presidente Simioni sono stati notificati, allo stato, due verbali prescrittivi dei vigili del fuoco nei quali vengono fissati dei termini entro i quali ottemperare a obblighi relativi alla normativa anti incendio. L’azienda si è immediatamente attivata per risolvere le problematiche.

Non risulta, al momento, alcuna iscrizione al registro degli indagati del Presidente Paolo Simioni per violazione delle normativa anti infortunistica come riportato dall’articolo.