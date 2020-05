Atac, Pacetti: da Pelonzi teorie degne del terrapiattismo

Roma – “Il capogruppo del Pd, Antongiulio Pelonzi, prende tre notizie che non sono collegate tra loro e le usa per mettere in piedi una teoria del complotto degna dei terrapiattisti o di quelli che cospiravano per le correlazioni tra coronavirus e 5g. Tra un po’ lo vedremo incendiare le antenne per protesta oppure magari scrivera’ un trattato su come i dati sulla diffusione del coronavirus nel mondo possono dimostrare che la terra non e’ rotonda”. E’ quanto fa sapere all’agenzia Dire il capogruppo del M5s in Assemblea Capitolina, Giuliano Pacetti, in risposta ad una dichiarazione del capogruppo del Pd, Giulio Pelonzi, sulle possibili nomine in Atac. “Infine, ciliegina sulla torta avariata, tira in ballo il tema delle privatizzazioni- aggiunge Pacetti- Cogliamo quindi la palla al balzo per ricordargli come l’Amministrazione si sia sempre battuta strenuamente per garantire il carattere pubblico delle aziende, anche con scelte non immediatamente vantaggiose in termini di consenso. Per noi il servizio pubblico e’ asse portante della visione strategica. Il Partito democratico, invece, ha sempre avallato privatizzazioni ed esternalizzazioni, celandosi dietro formule ibride che in realta’ hanno smontato e sfiancato tante aziende pubbliche della citta’ e del Paese”.