ATAC. Parrucci-Di Matteo (PD): “Bocciata in Campidoglio mozione per integrazione salariale ai dipendenti in Fondo di Solidarietà”

“Nonostante tutti gli appelli fatti e le ripetute richieste di intervento da parte del Comune di Roma, in Campidoglio è stata bocciata la mozione sostenuta dal PD, che chiedeva un’integrazione salariale per i dipendenti messi in cassa integrazione alimentata dal Fondo bilaterale di Solidarietà dall’ATAC”.

E’ quanto dichiarano in una nota Daniele Parrucci, responsabile delle Politiche del lavoro, e Leonardo Di Matteo, responsabile Trasporto del PD Roma.

“Una bocciatura arrivata in maniera incomprensibile, nonostante la Regione Lazio nei giorni scorsi abbia dato la disponibilità al Comune di aprire un tavolo tecnico per capire come aiutare i dipendenti ATAC, anche anticipando somme importanti del Contratto di Servizio sulle ex ferrovie concesse e del contributo sul TPL destinato alla Capitale” conclude la nota.