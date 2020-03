Atac, Pd Comune: inascoltati, ora commissione trasparenza

Roma – “Da due settimane chiediamo con insistenza e di nuovo oggi in commissione Bilancio abbiamo posto la priorita’ di una riunione urgente sulla situazione di Atac a seguito della decisione di applicare la Cig a 4.000 dipendenti della societa’ capitolina e sulle ripercussioni che tale decisione ha sul concordato preventivo. La richiesta e’ stata avanzata piu’ volte in precedenti sedute della commissione Mobilita’ e dell’ Assemblea capitolina dove l’assessore Calabrese non ha neanche nominato l’applicazione della Cig per l’azienda di trasporti capitolina. Chiediamo di avere i documenti per prendere atto delle scelte dell’azienda, valutarne l’operato ed eventualmente proporre modifiche o integrazioni”. Cosi’ in una nota il gruppo capitolino del Pd.

“Per questi motivi sarebbe urgente e necessaria una seduta congiunta delle commissioni Mobilita’ e Bilancio. Quale indirizzo e’ stato dato dalla Giunta e quali saranno i prossimi passi che l’amministrazione intende fare? L’assessore alla Citta’ in Movimento della Giunta Raggi, Pietro Calabrese, da giorni tace sulla grave situazione di Atac- prosegue la nota- mentre 4.000 lavoratori del tpl di Roma sono in apprensione per il loro futuro e quello dell’azienda di Roma Capitale. Agli impegni dei presidenti delle commissioni Mobilita’ e Bilancio di una convocazione a breve dei vertici Atac e dell’assessore non e’ seguito nulla, auspichiamo che i presidenti e gli altri consiglieri comunali, come promesso, alzino la voce e portino venerdi’ prossimo in audizione l’invisibile au di Atac, Paolo Simioni”.

Per il gruppo Pd “il tempo della ‘melina’ e’ scaduto. Abbiamo gia’ predisposto la richiesta formale al presidente della commissione Trasparenza, Marco Palumbo, in assenza di riunioni delle commissioni preposte, di convocare una seduta sulla situazione dell’azienda capitolina trasporti con l’audizione degli assessori competenti e dell’au di Atac. Nell’odierna commissione Bilancio abbiamo richiesto una seduta urgente con la commissione Servizi sociali dedicata a Farmacap e infine una riunione dedicata al bilancio capitolino e alla situazione delle partecipate alla luce dell’emergenza sanitaria in atto”.