Atac: principio incendi calato del 60%

Roma – In relazione a notizie riportate da un giornale, che titola su 144 bus Atac distrutti dagli incendi negli ultimi tre anni, Atac precisa che i casi documentati di bus distrutti a causa di incendi, dal primo gennaio 2017 ad oggi, sono in tutto 38. Atac sottolinea che ad oggi, aldila’ dei casi distruttivi, il totale degli episodi di incendio nell’anno in corso risulta inferiore di circa il 60% rispetto a quanto osservato nell’anno scorso. Cosi’ in un comunicato Atac.