Atac riporta i bus elettrici nella Capitale: due linee saranno riattivate entro l’estate

Roma – Gli autobus elettrici tornano nella Capitale. E’ stato presentato il primo prototipo ‘’100% Elettrico” dei 60 minibus elettrici Gulliver, oggetto di revamping a seguito di gara aggiudicata nel luglio scorso. I primi mezzi torneranno in circolazione dalla primavera 2019. Un progetto fortemente voluto da Atac, che ha consentito di superare le gravi criticità che avevano condotto all’interruzione, nell’ottobre 2017, del servizio svolto con i bus elettrici.

Il programma di attuazione del progetto di revamping prevede la consegna, entro l’estate 2019, delle prime 25 vetture. Ma già entro aprile, quando verrà raggiunto un numero di mezzi sufficiente per l’esercizio, verrà riattivata una prima linea interamente elettrica cui ne seguirà una seconda entro l’estate. I mesi precedenti alla riattivazione della prima linea serviranno per svolgere i necessari collaudi e le prove tecniche, che inizieranno proprio con il prototipo presentato oggi e che verrà testato nelle prossime settimane. L’intervento in essere prevede il revamping di un massimo di 60 vetture entro il 2020.

Dichiarazione del Presidente di Atac, Paolo Simioni. “Il prototipo ‘’100% Elettrico’’ che presentiamo oggi è un simbolo visibile dell’impegno straordinario che abbiamo messo in campo in questi mesi per riportare Atac alla normalità. Non è infatti normale che un’azienda debba interrompere un servizio, come purtroppo è successo con le linee coperte con minibus elettrici, perché non ha più a disposizione le vetture necessarie per svolgerlo. Questa anomalia è stata sanata. E’ una vittoria per Atac, che prosegue il suo cammino verso il risanamento e rilancio, ma lo è soprattutto per la città, che ha sostenuto l’azienda nel suo momento più difficile e oggi vede un risultato positivo aggiungersi ai tanti che abbiamo registrato nel corso di quest’anno. Siamo fiduciosi che altri ne seguiranno”.

Dichiarazione della Sindaca, Virginia Raggi. “Ripristiniamo un servizio indispensabile per Roma con una particolare attenzione alla mobilità sostenibile e all’elettrico. I minibus torneranno a circolare per il centro della nostra città, dando la possibilità a cittadini e turisti di utilizzare con più facilità il trasporto pubblico in quest’area. Il recupero di questi mezzi va ad aggiungersi alle attività promosse da Atac e agli investimenti messi in campo da quest’amministrazione. Interventi che imprimono un’accelerazione al percorso di risanamento dell’azienda. Secondo il cronoprogramma entro la primavera del prossimo anno partirà la prima linea, in estate la seconda, nostro obiettivo è il pieno recupero di 60 mezzi entro il 2020”.

Dichiarazione dell’Assessore alla Città in movimento, Linda Meleo. “Con il rilancio di un servizio a emissioni zero nel centro storico della Capitale non solo confermiamo il nostro impegno a favore della mobilità elettrica e sostenibile, ma diamo un contributo concreto al miglioramento del trasporto pubblico di superficie. Vorrei ricordare che nei prossimi mesi arriveranno anche i primi 227 nuovi autobus acquistati tramite gara Consip, un altro tassello nel piano di riorganizzazione e potenziamento del trasporto pubblico nella nostra città”.

E’ quanto si apprende da una nota dell’azienda.