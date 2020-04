Atac: servizio metro ridotto del 30%

Roma – “Dal 14 marzo abbiamo cambiato gli orari con la chiusura delle tre linee metro alle 21 con una la riduzone complessiva intorno al 30%. Questo ci ha, comunque, consentito di garantire il servizio in sicurezza per i cittadini”. Cosi’ Claudio Scilletta, responsabile Atac per il servizio su ferro, nel corso dell’odierna riunione della commissione Mobilita’ del Comune di Roma. “Sono state attivate sanifcazioni a ogni cambio turno- ha aggiunto – e abbiamo garantito mascherine a tutte quelle figure professionali per le quali non si puo’ garantire la distanza minima di sicurezza”.