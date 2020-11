Atac, sindacati: siglato accordo importante

Roma – “Al termine di un’interlocuzione lunga e serrata, siamo arrivati con Atac a un accordo con cui forniamo risposte utili alla gestione del Tpl alla luce del momento di emergenza. Obiettivi dell’intesa sono la garanzia del distanziamento sociale tramite l’implementazione delle vetture, e al contempo l’aumento delle prestazioni orarie e dell’organico, sempre nel rispetto di lavoratori che ancora una volta sono in prima linea”. E’ quanto si legge in una nota dei segretari regionali responsabili del Settore TPL e Mobilita’ di Roma e Lazio di Filt-CGIL Roma e Lazio, Fit-Cisl Lazio, UilTrasporti Lazio, e Ugl Autoferrotranvieri, Daniele Fuligni, Roberto Ricci, Massimo Proietti e Lucio Valeri.

Nella nota poi si aggiunge che “nello specifico, a fronte dell’incremento dell’offerta del servizio di superficie predisposto dall’azienda, raggiunto tramite l’utilizzo di vetture da noleggio, la ridestinazione dei mezzi a supporto delle linee in sofferenza, e l’utilizzo di parte delle vetture in rientro dal primo servizio, abbiamo predisposto lo sblocco dei cambi dei cosiddetti ‘turni fissi’ e la gestione dei turni a straordinario per il personale volontario operatore di esercizio e addetto all’esercizio, anche per quanto riguarda Metro e ferrovie”.

Continua la nota: “Ovviamente, anche i lavoratori Atac, a cui e’ richiesto l’ennesimo sacrificio in termini di prestazioni straordinarie, sono soggetti in questo particolare periodo a quarantene e contagi, rischiando una situazione di carenza di organico che potrebbe incidere pesantemente sui carichi di lavoro per chi resta, oltre che sul servizio.”

“L’accordo prevede dunque l’eventuale accelerazione dell’iter assunzionale previsto per il 2021 per varie categorie professionali, l’avvio di un percorso selettivo per l’individuazione di nuovo personale ispettivo, e la potenziale stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato. A cio’ si aggiungera’ l’assegnazione su base volontaria alla Ferrovia Roma-Giardinetti di 16 nuovi macchinisti e l’individuazione di nuovo personale per le ‘officine mobili’, che serviranno per il recupero dei mezzi su strada”.