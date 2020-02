Roma – Si sono concluse le attivita’ di verifica su tre ascensori presenti nella stazione Libia della Metro B. Gli impianti sono stati riattivati e sono tornati in servizio. Al momento nella stazione sono in funzione quattro ascensori su sei. Negli ultimi due le operazioni si sono concluse e verranno riattivati al termine delle verifiche che saranno completate la prossima settimana. Cosi’ in un comunicato Atac.