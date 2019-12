Atac – Il Tar convalida il referendum del 2018 –

Torna tema di dibattito il referendum per la privatizzazione dell’ATAC. Tenutosi l’11 Novembre 2018, era stato dichiarato invalido per mancato raggiungimento del quorum, nonostante il 74% dei votanti si fosse dichiarato favorevole.

Ieri, il TAR del Lazio ha accolto il ricorso del comitato “Mobilitiamo Roma”, che considera illecita l’affluenza allora richiesta dal Campidoglio, pari al 33,3% degli aventi diritto. Alle urne si è presentato il 16,38% degli elettori, meno di 400.000 cittadini e pendolari.

I giudici hanno stabilito che “l’esito referendario non è soggetto a sbarramento, con la conseguenza che l’amministrazione avrebbe dovuto procedere alla promulgazione del risultato che ha visto prevalere i “sì””. Il TAR si rifà al nuovo statuto del Comune di Roma, che prevede l’abolizione del quorum, approvato il 30 Gennaio 2018, medesima data di indizione del referendum.

Tuttavia il Campidoglio non sembra disposto a tornare sul tema. L’assessore ai trasporti, Pietro Calabrese, afferma che “in realtà hanno vinto i comitati per il “no” che sostenevano l’astensione: chi era contrario e non è andato a votare ha espresso comunque una posizione politica”.

Riccardo Magi, deputato di +Europa, continua però a pressare la sindaca Raggi: “Ora proclami la vittoria del “sì” alla messa a gara e apra un dibattito in Consiglio”.