Atac, Yard Cam incaricata di vendere ex depositi e patrimonio immobiliare

Roma – Yard Cam, societa’ del Gruppo Yard, specializzata nella consulenza e nell’asset management in tutti gli ambiti relativi alla gestione e al recupero di crediti insoluti, e’ stata incaricata dai Commissari Liquidatori nell’ambito della procedura di Concordato Preventivo di Atac, azienda del trasporto pubblico di Roma, nonche’ primo operatore della mobilita’ urbana in Italia e una delle piu’ grandi realta’ di gestione del Trasporto Pubblico Locale in Europa, di coordinare il processo di vendita degli immobili non strumentali della municipalizzata.

Il patrimonio immobiliare di Atac in vendita, che ammonta ad un valore di 91 milioni di euro, si estende all’interno dell’area metropolitana di Roma e comprende nello specifico 15 proprieta’ di tipologia mista, tra le quali ex rimesse, uffici, aree e terreni. Yard Cam in qualita’ di Commissionario alla vendita degli immobili, oltre a seguire la procedura competitiva predisponendo la piu’ corretta strategia di valorizzazione e commercializzazione del patrimonio Atac, e’ chiamata ad agire in un’ottica di riposizionamento di tali asset sul mercato immobiliare capitolino.

“Il patrimonio immobiliare di Atac, localizzato per lo piu’ all’interno del tessuto metropolitano della capitale, riveste un ruolo strategico per la citta’ di Roma- afferma Stefano Scopigli, Chief Executive Officer di Yard Cam- e siamo molto orgogliosi di poter essere parte attiva nel processo di cessione delle proprieta’ dell’azienda romana. Con questo incarico, Yard Cam che agira’ in qualita’ di gestore diretto, portera’ l’expertise maturata nel real estate all’interno del mondo delle procedure concorsuali”.

Il Team di Yam Card del dipartimento Distressed Asset Management, guidato da Stefano Scopigli e coadiuvato da Giovanni Colmayer, oltre al supporto del Gruppo Yard, si avvarra’ anche della collaborazione di Yard Re, societa’ di intermediazione immobiliare specializzata nella compravendita e locazione di immobili, con focus su riposizionamento di asset ripossessati ex-leasing o oggetto di vendita giudiziale.