Atac, Zannola-Piccolo: manutenzioni flop, filobus ancora fermi

Roma – “Erano tornati in strada da circa un mese e ora sono di nuovo tutti fermi”. Cosi’ in una nota i consiglieri del PD capitolino, Ilaria Piccolo e Giovanni Zannola. “Avevano smesso di circolare gia’ dall’inizio del mese di maggio, perche’ senza manutenzione, essendo scaduto in piena emergenza Coronavirus il contratto con l’azienda che ne garantiva il servizio. L’Atac non e’ evidentemente in grado di fare la manutenzione ai mezzi con l’alimentazione elettrica. A complicare le cose anche la liquidazione di Roma Metropolitane, che avrebbe dovuto provvedere alla stesura di un nuovo contratto di manutenzione.”

“Da qui la necessita’ del Campidoglio di trovare una nuova stazione appaltante che ancora non e’ stata individuata. L’assessore Calabrese aveva gia’ annunciato, il ripristino del servizio e delle attivita’ di manutenzione dei veicoli con un affidamento con carattere di urgenza. Ad oggi l’ATAC che avrebbe un gran bisogno di mettere in strada tutto il parco macchine si trova nuovamente con 45 vetture in meno.”

“Oggi mercoledi’ primo luglio dalle promesse di Calabrese tutti i filobus sarebbero dovuti essere in strada, invece sono fermi e immobili come la giunta Raggi. L’attuale stop e’ solo l’ultimo di una serie di inconvenienti sul corridoio della mobilita’. Il servizio e’ entrato in funzione nel luglio del 2019 e non ha mai funzionato come avrebbe dovuto- concludono i consiglieri dem-arrivando, addirittura, nel mese di marzo a far marciare i filobus con l’alimentazione diesel con costi da 1Km/litro e inquinamento alle stelle.”