Ater: nei nostr stabili sanificate 2.681 scale

Roma – “Come da indirizzo dell’assessorato, l’Ater Roma sta provvedendo alla sanificazione di tutti i suoi complessi residenziali (androni, scale e pianerottoli). Le attivita’ sono in corso, una parte e’ gia’ stata completata la scorsa settimana, il resto nella settimana attuale. Si tratta di un impegno enorme, che alla fine riguardera’ oltre 3.900 scale in 66 quartieri. La scorsa settimana sono state fatte 2.681 scale in 44 quartieri, questa settimana l’intervento riguardera’ 1.232 scale in 20 quartieri”. E’ quanto si legge in un documento pubblicato dall’assessore della Regione Lazio alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani.

Tra i complessi gia’ oggetto di interventi ci sono quelli di Boccea/Collina delle Muse, Trastevere, Testaccio, San Saba, Corviale, Laurentino, Tor de’ Cenci, Talenti, Cinecitta’/Quadraro, Laurentino, Torre Spaccata, Tor Bella Monaca, Primavalle, Vigne Nuove, Tufello, San Basilio, Spinaceto e una parte di Valmelaina. Oggi sono stati realizzati gli interventi a Montesacro, un’altra parte di Valmelaina, Casal Bruciato, Parco Tiburtino, Pietralata e Quarticciolo. Domani tocchera’ a Bufalotta-Cecchina, Cinquina, Castel Giubileo, Ponte Mammolo e Rebibbia. Mercoledi’ sara’ la volta di Settecamini, Tiburtino e Trullo, giovedi’ Tiburtino Terzo, Casal Monastero e Casetta Mattei, venerdi’ Acilia e infine sabato interventi a Ostia Lido, Ostia Scavi e Palocco bis.