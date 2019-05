Ater: priva di fondamento notizia sfratto anziana da appartamento Casal Bruciato

Roma – “E’ del tutto priva di fondamento la notizia secondo cui oggi sarebbe stato previsto lo sfratto per morosita’ di una signora ottantenne da un alloggio Ater a Casal Bruciato. Il caso risale al 2012 e nel 2018 il giudice ha emesso una sentenza di sfratto per morosita’. Accertate le gravi condizioni di salute della signora, Ater ha bloccato il procedimento di sgombero. E’ inaccettabile speculare su una situazione delicatissima quale quella a Casal Bruciato senza accertarsi dell’effettivo stato dei fatti”. Lo scrive in una nota l’Ater, Azienda territoriale per Edilizia Residenziale.