Attacco hacker: violate mail 30mila avvocati, c’è anche la Raggi

La Pec di circa 30mila avvocati romani, compresa la sindaca Virginia Raggi, e’ stata violata dagli hacker di ANONYMOUS Italia che hanno pubblicato e diffuso sul web dati e informazioni della corrispondenza dei legali. La Procura non avrebbe aperto ancora alcun fascicolo, ma il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche sarebbe gia’ intervenuto per acquisire elementi di indagine.

“Abbiamo avuto notizia questo pomeriggio di un attacco informatico subito da numerosi iscritti all’Ordine degli avvocati di Roma. È una violazione penalmente rilevante del diritto costituzionale all’inviolabilita’ della corrispondenza e una violazione della privacy dei difensori”, ha spiegato all’agenzia Dire il presidente dell’Ordine degli avvocati di Roma, Antonino Galletti. “L’azienda di software che fornisce l’infrastruttura tecnica all’Ordine e’ gia’ al lavoro con la Polizia postale per verificare i danni e chiudere le eventuali falle che dovessero essere ancora aperte”.

Per Galletti e’ “opportuno che tutti gli iscritti che non lo abbiano gia’ fatto provvedano a reimpostare la password iniziale assegnata dal fornitore, perche’ da quello che ci risulta la violazione e’ stata fatta proprio sulle password originarie colpendo chi non l’aveva cambiata”. Ora, ha concluso il presidente degli avvocati di Roma, “come Ordine vigileremo affinche’ non si verifichino piu’ fatti del genere e seguiremo da vicino le indagini in corso”.

HACKERATI 30MILA AVVOCATI, C’E’ ANCHE LA RAGGI

C’è anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi, tra i 30.000 avvocati a cui hanno violato la Pec.

La prima cittadina ha affidato a Twitter la replica a quanto accaduto, parlando di una gravissima violazione della privacy nei suoi confronti e di tutti i colleghi dell’Ordine degli avvocati di Roma.