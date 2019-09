Attiva PagoPa, piattaforma online dove pagare servizi e arretrati

Roma – Dopo il caos dei bollettini ‘fantasma’ mai consegnati che hanno visto molte famiglie romane trovarsi di fronte all’improvviso maxi-rate da migliaia di euro, a partire da quest’anno – dopo 10 mesi di lavori sui sistemi da parte degli uffici capitolini – tutti i pagamenti connessi ai servizi scolastici di Roma Capitale potranno essere espletati online da casa, grazie al sistema PagoPA, senza piu’ necessita’ di cedolini o di stampare alcun documento. Inoltre, da fine ottobre anche tutti gli eventuali arretrati potranno essere corrisposti allo stesso modo. È la novita’ emersa oggi in Campidoglio dalla riunione della commissione congiunta Scuola e Bilancio, con oggetto proprio la verifica dello stato di attuazione della delibera di Assemblea capitolina 123 del 22 novembre del 2018 che introduceva il pagamento online per mense, trasporto, rette e altri servizi scolastici. Per utilizzare il servizio, comunque, bisognera’ attendere l’annuncio ufficiale e le comunicazioni istituzionali dell’amministrazione. Come ha spiegato la presidente M5S della commissione Scuola, Teresa Zotta, “i bollettini non arrivano e le famiglie si trovano a pagare tutto in un’unica soluzione, e’ un danno per loro e per l’amministrazione perche’ risulta una morosita’ generale consistente, per questo abbiamo introdotto i pagamenti online. La ditta che deve consegnare i bollettini non li consegna, i Municipi non sanno come regolarsi e gli utenti- ha sottolineato Zotta- ancora oggi attendono i bollettini postali che evidentemente anche quest’anno non saranno distribuiti e creeranno altra morosita’”.

A fare chiarezza sulla situazione e’ stato lo staff dell’assessorato capitolino al Bilancio: “L’elemento chiave del sistema e’ PagoPA, un’eccellente sistema che favorisce gli utenti, che possono pagare con qualunque metodo, e anche l’amministrazione, perche’ fa una rendicontazione automatica”. In questi 10 mesi, hanno spiegato dall’assessorato, “ci siamo scontrati con una serie di problemi di carattere tecnico ma la risultanza che mi comunicano oggi e’ che ora il PagoPA e’ utilizzabile per tutti i pagamenti servizi scolastici, basta un codice per l’abbinamento del pagamento senza necessita’ di stampare bollettini. I dipartimenti hanno assicurato che dall’anno scolastico che sta per iniziare tutti i pagamenti si potranno riscuotere in questo modo”. Inoltre, hanno concluso dallo staff dell’assessore Gianni Lemmetti, “dal 31 ottobre sara’ possibile pagare nello stesso modo anche tutti gli arretrati”.