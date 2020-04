Auditorium, il palinsesto social della settimana

Roma – Anche questa settimana continua con l’hashtag #AuditoriumLives il palinsesto digital della Fondazione Musica per Roma. Ogni giorno si potranno ascoltare playlist musicali a tema, riascoltare podcast delle lezioni di storia, jazz, rock, filosofia, matematica e rivedere video con i grandi protagonisti della scena musicale e con le star della scienza, economia, letteratura italiana passati in Auditorium in questi anni. Questi gli appuntamenti della settimana: domani l’incontro sulle Lezioni di Storia e’ dedicato alla Reggia di Versailles.

Mercoledi’ e’ il giorno dei podcast del Festival Economia Come con la lectio di Joseph Stiglitz. Il giovedi’ e’ il giorno della filosofia con i podcast dei Dialoghi filosofici, dedicati questa volta al Mito di Giocasta. Venerdi’ e’ il giorno del rock con i podcast delle Lezioni presentati da Ernesto Assante e Gino Castaldo che questa settimana ci parleranno di Jimi Hendrix. Il sabato e’ il giorno dei grandi incontri con i video delle dirette dei nostri festival e questa volta avremo ospiti Dente e il poeta Guido Catalano, in occasione dell’ultima edizione di Libri Come. La domenica invece e’ il giorno dedicato alla scoperta dell’Auditorium e dei suoi magnifici spazi, musei e sale.