Aula a lavoro su Bilancio Previsionale: 4500 tra emendamenti e Odg

Roma – Sono circa 1.500 gli emendamenti e 3.000 gli ordini del giorno presentati dai consiglieri in Assemblea capitolina – e attualmente al vaglio di legittimita’ da parte degli uffici – sulla proposta 154/2019, vale a dire la delibera madre del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

Dopo le sedute di venerdi’ e di ieri, l’Aula ha approvato le due propedeutiche presentate dalla Giunta in allegato alla manovra, ossia il ‘tariffone’ (153/2019 – Disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei Servizi pubblici a domanda individuale anno 2020) e il Dup (152/2019 – Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022), quest’ultimo votato stamattina prima di passare agli interventi in deroga nella discussione generale sul previsionale.

Al momento, cosi’ come licenziato dalla Giunta lo scorso 17 novembre, il provvedimento prevede una spesa corrente per il 2020 di oltre 5 miliardi di euro, in aumento di 180 milioni rispetto al previsionale del 2019. La spesa per investimenti e per opere pubbliche nei prossimi tre anni si attesta invece a 1 miliardo e 214 milioni di euro, di cui circa 310 milioni solo ai Municipi.

I NUMERI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 – Il progetto di bilancio di previsione registra per il 2020 una spesa corrente di 5.014.989.660,20. Tra le voci piu’ rilevanti, gli stanziamenti per il dipartimento Politiche sociali (circa 225 milioni di euro) e per i servizi sociali, scolastici e di manutenzione urbana erogati sul territorio dai Municipi (303 milioni). Il Piano degli investimenti 2020-2022 ammonta a 1.214.228.636,84 euro. Lo stanziamento piu’ rilevante riguarda la mobilita’ e i trasporti, a cui vengono assegnati oltre 690 milioni di euro in tre anni.

Tra gli interventi principali ci sono: manutenzione straordinaria delle metro A e B (235 milioni), realizzazione della Metro C (216 milioni), l’acquisto di 2 treni per la metro A e 12 per la metro B (121 milioni), manutenzione tram (20 milioni), nuovi impianti semaforici e attraversamenti pedonali luminosi (9,5 milioni), nuove piste ciclabili (8,8 milioni), l’acquisto di autobus nel 2020 (5,9 milioni), interventi relativi alla mobilita’ nel quartiere di Tor Bella Monaca (3 milioni), corsie preferenziali (2 milioni).

Alla manutenzione straordinaria delle strade di grande viabilita’ di competenza del Campidoglio vengono destinati oltre 120 milioni di euro nel triennio. Tra gli interventi piu’ importanti figurano: via Isacco Newton nel quartiere Portuense (5,7 milioni), via Salaria (4,8 milioni), via di Tor Bella Monaca (4,5 milioni), via Cristoforo Colombo (3,8 milioni), via di Tor Tre Teste (2,5 milioni), via dei Prati Fiscali (2,5 milioni), via Ostiense (2,5 milioni), viale Aventino (2 milioni), via del Corso (2 milioni), via di Torre Spaccata (1,5 milioni).

Nell’ottica di potenziare le funzioni decentrate delle strutture territoriali, per i Municipi vengono previsti circa 310 milioni di euro in tre anni (piu’ del triplo rispetto ai 90 milioni stanziati nel precedente piano triennale) per investimenti e opere pubbliche di loro competenza: manutenzione straordinaria e adeguamento normativo di edifici scolastici, eliminazione di barriere architettoniche, riqualificazione di strade e piazze, marciapiedi, aree verdi e piantumazione di nuovi alberi, ristrutturazione dei mercati, biblioteche.