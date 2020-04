Aula approva 20 delibere fuori bilancio per contenziosi dipendenti

Roma – L’Assemblea capitolina, riunita in videoconferenza, ha approvato a maggioranza tra la seduta di ieri e quella di oggi 20 delibere per il riconoscimento di debiti fuori bilancio relativi a contenziosi con i lavoratori di Roma Capitale a seguito di sentenze che vanno dal 2013 al 2019. L’importo totale riconosciuto dal Campidoglio e’ di circa 350mila euro. Terminato l’esame dei provvedimenti iscritti all’ordine del giorno, il presidente dell’Aula, Marcello De Vito ha quindi tolto la seduta, sconvocando contestualmente la riunione in programma domani pomeriggio.