Aula approva passaggio Roma-Lido e Roma-Viterbo a Cotral

Roma – Le linee ferroviaria Roma-Lido e Roma-Viterbo passano ufficialmente alla Regione Lazio, che le gestirà attraverso Cotral (per quanto concerne il servizio) e Astral (per quanto riguarda l’infrastruttura).

L’Assemblea Capitolina ha infatti approvato, questo pomeriggio, la delibera che autorizza “il trasferimento dei rami di azienda relativi alla gestione del servizio e delle infrastrutture delle linee ferroviarie regionali Roma-Viterbo e Roma-Lido di Ostia alle società Cotral e Astral”. Il voto è arrivato a maggioranza. A favore hanno votato 24 consiglieri e contro 13, i rappresentanti di Fdi, M5s, Azione, Lega e Udc-Fi.

“Le volontà delle aziende, quindi di Atac di cedere le linee e di Cotral di riceverle, si sono manifestate un anno e mezzo fa e non credo che questo sia avvenuto all’insaputa della sindaca Raggi- ha spiegato l’assessore capitolino ai Trasporti, Eugenio Patanè, in aula- questo percorso è partito in passato, oggi siamo ai titoli di coda. Io, tra l’altro, mi sono letto tutti i verbali delle riunioni tra Atac e Cotral che si sono svolte ben prima del nostro arrivo. Per questo dire che noi vendiamo gli asset è una cosa non vera. Chi dice che svendiamo una linea dice una cosa falsa”.

“Nel momento in cui il Comune di Roma ha chiesto il trasferimento della Roma-Giardinetti la Regione ha inserito questo passaggio dentro un progetto più ampio e corretto.”

“La volontà della Regione di riprendere le linee dipendeva per prima cosa dal fatto che il finanziamento fatto dal Mit, più quelli successivi, sono stati stanziati in quanto la Roma-Lido e la Roma-Viterbo sono state ritenute di carattere nazionale. Tra l’altro l’integrazione della Roma-Lido con la linea B non consentiva l’utilizzo dei finanzimenti per il rilancio della linea.”

“Così la Regione ha deciso di prendere in mano la questione. C’erano due strade: mettere a gara le linee o prenderne il servizio. Ma Atac non avrebbe potuto partecipare alla gara per la sua situazione finanziaria. Così la Regione ha deciso di dare in affidamento diretto alle sue società la gestione del servizio e delle infrastrutture”.

Al Comune, con il passaggio delle due linee, verranno anche corrisposti 42 milioni divisi in 4 rate, 39 per il ramo di azienda dei servizi e 2 per le infrastrutture. La prima rata sarà di 26 milioni, la seconda e la terza sono di 3,3 milioni e l’ultima 6,5 milioni.

Insieme alle due linee Astral e Cotral riceveranno anche altri asset come, ad esempio, il deposito di Magliana nuova per cui le due società regionale pagheranno una locazione di 900mila euro più 400mila per le attrezzature. Al termine del suo intervento Patanè ha anche ricordato che “ad aprile torneranno in servizio 2 treni Caf per migliorare la frequenza della Roma-Lido”. (Agenzia Dire)