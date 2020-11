Aula impegnata su emendamenti e odg, Piano Sociale slitta a venerdì

Roma – La seduta dell’Assemblea capitolina di oggi si e’ chiusa senza approvare il Piano sociale del Comune di Roma, le cui votazioni erano iniziate gia’ nella giornata di ieri. La discussione riprendera’ venerdi’.

L’Aula ha discusso a lungo la delibera contenente il piano, unico argomento in agenda oggi. Prima sono stati esauriti gli ordini del giorno e subito dopo si e’ iniziato il voto degli emendamenti. La maggioranza ha bocciato decine di odg a firma Pd e Fdi e stessa sorte hanno avuto tutti gli emendamenti dell’opposizione.

Il piano sociale, che prende in riferimento il triennio 2019-2021 e che per questo e’ stato fortemente criticato dalle opposizioni che chiedevano un rinvio per il suo aggiornamento, punta a disciplinare diversi settori: fissa nuovi livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi che il Comune di Roma si impegna a garantire sul territorio di competenza integrando gli indirizzi nazionali e regionali.

Diversi gli argomenti trattati: dal disagio sociale alla disabilita’ fino alle questioni relativi agli anziani o al diritto all’abitare, tanto per citarne alcuni.

Cinque le aree entro cui ricondurre i livelli essenziali dei servizi: salute, poverta’, esclusione sociale, servizi per minori e famiglie, azioni di sistema.

Tra i vari strumenti presi in considerazione: l’estensione dei punti unici di accesso, il sostegno al reddito, il rafforzamento del personale dei Servizi sociali, il rafforzamento dell’edilizia residenziale pubblica per venire incontro a chi non ha una casa, il rafforzamento delle azioni contro le dipendenze, la realizzazione in ogni Municipio di un centro antiviolenza, il potenziamento dell’assistenza telefonica, l’avvio di una nuova tipologia di assistenza domiciliare per le disabilita’ gravissime.

Infine la realizzazione delle stazioni di posta contro l’esclusione sociale e i senza fissa dimora e un nuovo sistema di accoglienza. La pianificazione finanziaria avverra’ su base triennale.