Aula, venerdì Raggi farà relazione su emergenza

Roma – L’Assemblea capitolina tornera’ a riunirsi venerdi’ 27 marzo, e sperimentera’ per la prima volta – fatto salvo il test che si terra’ giovedi’ – il metodo della videoconferenza, che sara’ poi adottato anche per le commissioni. È quanto stabilito dalla conferenza dei capigruppo dell’Aula, che si e’ riunita nel primo pomeriggio di oggi: i lavori di venerdi’ verranno trasmessi in diretta streaming e saranno ancora una volta incentrati sull’emergenza coronavirus.

Per facilitare le operazioni di voti, i gruppi potranno presentare un numero di odg limitato. Alla seduta partecipera’ anche la sindaca Virginia Raggi o un membro della Giunta per relazionare sul lavoro dell’amministrazione sugli ordini del giorno approvati nella scorsa seduta (in particolare quelli su Atac, Ama, sanificazione strade e uffici soprattutto in periferia, provvedimenti per i senza tetto, pubblicita’ della sospensione delle rette degli asili, coordinamento delle azioni di solidarieta’ nel sociale e per la spesa a domicilio, sicurezza del personale in prima linea).

Altra novita’ e’ la ‘trasformazione’ divenuta effettiva, dopo diverse richieste delle opposizioni, della capigruppo in una cabina di regia: gia’ oggi alla riunione ha partecipato l’assessore Daniele Frongia, e nelle prossime riunioni hanno assicurato la propria presenza la sindaca o comunque un membro della Giunta.

La conferenza dei capigruppo dell’Assemblea capitolina tornera’ a riunirsi nuovamente domani pomeriggio per approvare il Regolamento di Consiglio e commissioni in videoconferenza: si tratta di un testo unico valido per tutti i Comuni italiani e che disciplina anche lo svolgimento delle sedute. Una volta approvato, i presidenti delle commissioni capitoline – che hanno scelto di fermare momentaneamente le riunioni – potranno tornare a convocarle. Il presidente dell’Aula e il segretario generale, infine, scriveranno ai presidenti dei Consigli municipali e ai direttori dei Municipi inviando loro copia del Regolamento, in modo da avere immediatamente l’autorizzazione a procedere alle adunanze con le stesse modalita’ previste per il Campidoglio.