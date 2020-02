Aurigemma: 319 per riaprire a mezzo servizio

Roma – “Dopo 319 giorni, riapre la stazione della metro A Barberini. Si’, ma soltanto in uscita. Dopo quasi un anno di stop, si riparte ma a mezzo servizio. Ora chissa’ quanto altro tempo i cittadini e i commercianti dovranno aspettare affinche’ la fermata torni a funzionare anche in entrata. Con la Raggi questo e’ il record dei record, l’ennesimo primato, naturalmente in negativo”. Lo dichiara il consigliere di Fratelli d’Italia della Regione Lazio, Antonello Aurigemma.