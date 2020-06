Aurigemma: anche Europa bacchetta Raggi e Zingaretti

Roma – “Anche il commissario Ue all’ambiente Sinkevicius in una intervista al sito euractiv mette in evidenza le difficolta’ della situazione rifiuti a Roma, e soprattutto sottolinea i problemi che devono essere ancora affrontati, facendo in particolar modo riferimento al trasporto dei rifiuti. Bacchettando di fatto la Raggi e il Comune di Roma per quanto riguarda la raccolta dell’immondizia, e la regione Lazio per un piano rifiuti che continua a non affrontare in modo incisivo le criticita’ esistenti”. Cosi’ in un comunicato il consigliere di Fratelli d’Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma.