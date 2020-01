Aurigemma: c’è emergenza posti letto e Zingaretti sta a Rieti

Roma – “Mentre il presidente della regione nonche’ segretario nazionale del Pd e’ in riunione in provincia di Rieti con i vertici del Partito Democratico, oggi alle ore 15 erano oltre 560 le persone nei pronto soccorso della nostra regione, in attesa di un posto letto. Gli utenti convivono quotidianamente con profondi disagi, nel silenzio totale dell’amministrazione Zingaretti, l’unico ancora a non rendersi conto che la situazione e’ al limite. Ci auguriamo che possa riunirsi anche con i vertici della sanita’ regionale, per provare a risolvere i problemi con cui sono costretti a convivere i cittadini del Lazio che si rivolgono alle strutture sanitarie regionali per essere curati”. Lo dichiara in una nota il consigliere regionale del Lazio Antonello Aurigemma.