Roma – “Ennesimo triste record negativo per Roma e Lazio. Secondo il dossier pendolaria, la Roma Nord-Viterbo e la Roma-Ostia Lido si confermano anche quest’anno le linee ferroviarie peggiori d’Italia. Oltre la sanita’, i rifiuti, ora anche i trasporti diventano un problema irrisolvibile per il duo Raggi-Zingaretti”. Lo dichiara in una nota il consigliere regionale del Lazio, Antonello Aurigemma.