Aurigemma con Meloni: ora primo gruppo Pisana in Centrodestra

Roma – L’ex capogruppo di Forza Italia alla Pisana, Antonello Aurigemma, passa con Fratelli d’Italia in consiglio Regionale. L’annuncio durante una conferenza stampa alla Camera con Giorgia Meloni, con il deputato e coordinatore del Lazio Fdi Paolo Trancassini e con il capogruppo in Regione Fabrizio Ghera. “Sono particolarmente contenta- ha detto Meloni- con l’ingresso di Aurigemma che ha una lunga e importante storia di radicamento sul territorio, di politica fatta con ‘P’ maiuscola, di competenza, si conferma la leadership di Fdi nel centrodestra a livello regionale qui nel Lazio. Io posso garantire che tutti quelli che condividono le ragioni del nostro movimento politico devono considerasi perfettamente inseriti. Con l’ingresso di Aurigemma Fratelli d’Italia oggi e’ di fatto il partito del centrodestra che ha i gruppi piu’ rappresentativi sia in Consiglio comunale, sia nella Regione Lazio, sia nell’Assemblea dell’area metropolitana”. Il gruppo Fdi alla Pisana conta quindi ora cinque consiglieri. In realta’ i rappresentanti del partito di Meloni in Regione sarebbero sei contando anche Sergio Pirozzi, eletto con la sua lista civica.

Paolo Trancassini introduce cosi’ la ‘new entry’: “Accogliamo Aurigemma con grande soddisfazione nel nostro gruppo. E’ una persona di spicco, per lui parla la sua storia. E’ un personaggio molto conosciuto non solo a Roma. Abbiamo lavorato insieme in questi mesi. Con Antonello Aurigemma entra in Fdi una storia, un gruppo di persone e di questo siamo molto orgogliosi perche’ e’ sempre piu’ chiaro a tutti che l’intuizione di Giorgia Meloni di qualche tempo fa di far si’ che questa sia una casa ben strutturata e solida di tutto il centrodestra e’ stata un’intuizione giusta. In tutto il panorama politico non c’e’ partito che ha chiara la strada da percorrere come noi”. Fabrizio Ghera aggiunge: “Ringrazio Antonello, e’ un gesto importante di generosita’ per far crescere ancora di piu’ la pattuglia di Fratelli d’Italia. Ringraziamo Giorgia Meloni per l’appello fatto a chi non ha un’esperienza politica direttamente di destra da sempre di poter in qualche modo considerarsi padrone in Fratelli d’Italia e non ospite. Alcune persone hanno gia’ recepito questo appello con Antonello, speriamo che tante altre possano arrivare”.

Antonello Aurigemma, passato nel gruppo Misto alla Pisana dopo lo strappo con Forza Italia, spiega: “All’interno del gruppo di Fdi credo di aver trovato prospettive piu’ ampie. Oggi i moderati del centrodestra hanno assunto un’importante impegno che ci portera’ a conquistare importanti traguardi e a raggiungere obiettivi sui quali stiamo lavorando da tempo insieme. Forza Italia, che poteva essere un partito rappresentativo dei moderati, oggi e’ un partito privo di indicazione che lascia nei militanti, negli eletti e nei tanti quadri tanta confusione nell’agire politico sul territorio. Siamo contenti nell’aver avuto la possibilita’ di entrare in Fdi con il nostro Manifesto dei Moderati del Centrodestra. Oggi non entra solo Aurigemma in Fdi, oggi entrano delle realta’ che forse hanno una storia diversa rispetto a Fdi ma degli obiettivi comuni: quello di ritornare al governo della nostra Regione, al Governo del Campidoglio e al Governo del nostro Paese. Noi vogliamo cercare di ampliare quell’area moderata che e’ gia’ entrata in Fdi con l’appello di Giorgia Meloni fatto nel 2018 ad Atreju”.