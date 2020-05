Aurigemma: lunedì commissione Pisana su Tpl non di linea e turismo

Roma – “Questa mattina durante la commissione regionale trasporti, alla presenza dell’assessore ai trasporti Alessandri e dell’assessore al turismo Pugliese, abbiamo avuto modo di evidenziare che nei settori piu’ colpiti da questa emergenza, come il turismo, sono stati dimenticati i circa 13mila titolari di licenza del trasporto pubblico non di linea e le circa 400 aziende, con quasi 5mila dipendenti, del Gran Turismo. Questi operatori, dopo tre mesi di chiusura forzata, ora con la riapertura delle attivita’ stanno comunque attraversando un periodo di pesante crisi. Per questi motivi abbiamo concordato insieme al presidente della commissione di convocare per lunedi’ una seduta ad hoc, al fine di cercare di reperire risorse utili, che andrebbero a supportare le attivita’, che anche durante la fase2 stanno incontrando serie difficolta’ per mancanza di lavoro. Una situazione grave, questa, che potrebbe durare a lungo se non si riuscira’ a recuperare risorse da destinare a questi settori”. Cosi’ in un comunicato il consigliere di Fratelli d’Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma.